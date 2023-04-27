رامي رضوان يتغزل في زوجته دنيا سمير غانم وابنته ..شاهد

نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة تجمعه مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم وابنته الصغيرة كايلا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب رامي رضوان: “ما شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم”.

يذكر أنه شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جت سليمة ظهور خاص لابنة الفنانة دنيا سمير غانم، فخلال رحلة "سليمة" لجمع فصول الكتاب تذهب إلى مكان جديد حيث تلتقي بأبنتها كايلا.

أبطال وقصة جت سليمة



مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.

الفنان أشرف عبد الباقى ظهر فى دراما رمضان كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.