عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي رضوان يتغزل في زوجته دنيا سمير غانم وابنته ..شاهد

رامي رضوان ودنيا
رامي رضوان ودنيا سمير غانم مع ابنتهما كايلا

نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة تجمعه مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم وابنته الصغيرة كايلا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب رامي رضوان: “ما شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم”.

يذكر أنه شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جت سليمة ظهور خاص لابنة الفنانة دنيا سمير غانم، فخلال رحلة "سليمة" لجمع فصول الكتاب تذهب إلى مكان جديد حيث تلتقي بأبنتها كايلا.

أبطال وقصة جت سليمة


مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى. 

الفنان أشرف عبد الباقى ظهر فى دراما رمضان كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.

رامي رضوان الاعلامي رامي رضوان كايلا رامي رضوان الفنانة دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم مسلسل جت سليمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط قاسي يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تصنيف "أوبتا"| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة استعدوا|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

رسميا.. موعد صرف معاش شهر مايو| 11 مليون مستفيد من الزيادة الجديدة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 أبريل 2023

شوبير يكشف حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر المصري

موضوعات متعلقة

قبل مباراة الرجاء المغربي.. كهربا يوجه رسالة إلي جماهير النادي الأهلي

مسرحية ومش هتخلص|تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على الانسحاب من كأس السوبر

بقبلة على الرأس.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار مع خطيبها من المالديف

تعليق مثير للجدل من ميدو على انسحاب الزمالك من كأس السوبر

بالجلد الأسود.. هدي الأتربي بإطلالة ملفتة من باريس

وداد وثريا.. جوري بكر تخطف الأنظار برفقة مي كساب

حقيقة عودة تريزيجيه للدوري المصري في الموسم المقبل.. تفاصيل

أحمد حسام ميدو يحتفل بذكرى تحرير سيناء

ترشيحاتنا

خلال 2023.. الصحة: الاستجابة لـ96% من شكاوى منظومة مجلس الوزراء

فرض حظر التجوال|ضحايا «شاكاهولا» بكينيا تقترب من 100 شخص

الإسكان: مُهلة لحاجزي قطع أراضٍ لاستكمال دفع المقدمات وتقديم الشيكات الآجلة

استمرار العمل بالمراكز  الضريبية يومي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل

مفاجأة سارة لعشاق الشتاء في المناطق الساحلية بداية من الغد| تفاصيل

المصري سيد فاروق يتولى منصب قائد فريق عمليات التكنولوجيا بنادي آرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها من آلام عنيفة.. لن تصدق ماذا وجدوا في أذن سيدة بعد الفحص

شاهد.. رجال أجانب يثيرون الجدل بزواجهم من دُمى ثم ينفصلون عنها

علماء: مرض السكري يتزايد بسبب هذين العنصرين الغذائيين

لسبب غير متوقع.. رجل يسبب شللا في حركة المرور بلندن

فيديو

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ