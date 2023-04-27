بسبب كهربا.. أحمد حسن يحسم الجدل حول انسحاب الزمالك أمام الأهلي

كشف الصقر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، حقيقة انسحاب فريق الزمالك من مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "مصدر داخل الزمالك: لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بالانسحاب من السوبر.. متحفظون على مشاركة كهربا في المباراة واجتماع المجلس سيحسم الأمر".

أحمد حسن

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 5 مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد بالإمارات في مباراة كأس السوبر المصري.

طاقم تحكيم مصري إماراتي للقاء الأهلي والزمالك:

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.

