ضربوا المصلين بالمساجد.. سمير فرج: مصر عاشت فترة صعبة بسبب الإرهاب واستباحة سيناء

قال اللواء سمير فرج، لواء أركان حرب، إن زيارات الرئيس الراحل أنور السادات للقدس كانت فارقة، مشيرًا إلى أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان هناك 2000 نفق بين سيناء وغزة، معقبا: “بتوع الإرهاب كانوا بيتعوروا وبينزلوا لأنفاق ويروحوا غزة يتعالجوا”.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه كان هناك فى غزة وزارة تسمي بوزارة الأنفاق، موضحا: “كان فى العريش حظر تجوال من الساعة 5 والصبح كان هناك انفجارات”.

وتابع اللواء سمير فرج، لواء أركان حرب، أنه بسبب الإرهـاب مصر عاشت فترة صعبة وسيناء كانت مستباحة، لافتًا إلى أن الإرهاب كانوا يضربون النار على المصلين في المساجد، والعساكر وغيرهم.