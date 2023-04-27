عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربوا المصلين بالمساجد.. سمير فرج: مصر عاشت فترة صعبة بسبب الإرهاب واستباحة سيناء

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، لواء أركان حرب

قال اللواء سمير فرج، لواء أركان حرب، إن زيارات الرئيس الراحل أنور السادات للقدس كانت فارقة، مشيرًا إلى أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان هناك 2000 نفق بين سيناء وغزة، معقبا: “بتوع الإرهاب كانوا بيتعوروا وبينزلوا لأنفاق ويروحوا غزة يتعالجوا”.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه كان هناك فى غزة وزارة تسمي بوزارة الأنفاق، موضحا: “كان فى العريش حظر تجوال من الساعة 5 والصبح كان هناك انفجارات”.

وتابع  اللواء سمير فرج، لواء أركان حرب، أنه بسبب الإرهـاب مصر عاشت فترة صعبة وسيناء كانت مستباحة، لافتًا إلى أن الإرهاب كانوا يضربون النار على المصلين في المساجد، والعساكر وغيرهم.

اللواء سمير فرج سمير فرج أركان حرب أنور السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناء غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئئاف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

قرار النيابة بشأن 30 مشجعاً من جماهير الأهلي بسبب أحداث مباراة الرجاء

البنوك والبورصة إجازة الخميس بمناسبة عيد العمال

ترشيحاتنا

12 منتصف الليل.. عدّل عقارب الساعة لهذا الاتجاه تطبيقا للتوقيت الصيفي

إزالة العشش والمخلفات من أسطح المنازل لتجميل الأحياء بالوادي الجديد

مفاجأة.. حقيقة ضرب شخص للكلاب الضالة بالرصاص في القاهرة

هل تجزئ الصلاة على النبي بأي صيغة؟.. الإفتاء توضح

الأهلي يؤجل مصير احتراف نجم القلعة الحمراء بعد لقاء السوبر.. تفاصيل

محاولة اغتيال بوتين.. بيان عاجل من الكرملين حول الطائرة الأوكرانية المزعومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة البنجر

أعراض السرطان تظل خفية فترة طويلة.. عندما تظهر يكون انتشر بالجسم

اكتشفه أمن المطار.. رجل تايلاندي يركب لوحات مغناطيسية بأصابعه لسبب لن تتوقعه

عاش معهما 12 عاما.. انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا| شاهد

فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ