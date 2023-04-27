عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب المصري: أداء الأهلي أمام الرجاء يجب أن يكون متوازنا بين الدفاع والهجوم

الأهلي
الأهلي

قال الكابتن إيهاب المصري، نجم المقاولون العرب السابق،إن مباراة العودة بين الأهلي والرجاء ستكون صعبة جدًا على الفريقين، مشيرًا إلى أن غياب عمرو السولية سيؤثر على الأهلي، متابعًا: "لكن عودة أحمد عبدالقادر جيدة جدًا ؛ مضيفا أن مواجهة الأهلي والرجاء المرتقبة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالمغرب.

وأضاف  "إيهاب المصري"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، أن فريق الرجاء المغربي يمتلك عناصر مميزة جدًا، وليس لديه ما يبكي عليه، وأداء الأهلي يجب أن يكون متوازنا بين الدفاع والهجوم" ؛ مشيرا إلى أن النادي الأهلي في لقاء الذهاب قدم مباراة كبيرة جدًا رغم عدم دخول اللقاء بشكل مبكر، متابعًا "الرجاء كان مسيطرًا على اللقاء في أول ربع ساعة، لكن تألق الشناوي حسم اللقاء لصالح الأهلي".

وأشاد المصري بصبر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه تعامل مع مباراة الذهاب بشكل رائع أمام فريق منظم تكتيكيًا على أرض الملعب ؛ منوها إلى أن "هدف واحد يسجله النادي الأهلي سيربك حسابات لاعبي الرجاء بشكل كبير" مشيرًا إلى أن فريق الرجاء سيلعب بحماس كبير جدًا خصوصًا مع الحضور الجماهيري، لكن لاعبي الأهلي اعتادوا على مثل هذه المواقف.

نادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا الرجاء المغربي دوري ابطال افريقيا الحضور الجماهيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئئاف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

قرار النيابة بشأن 30 مشجعاً من جماهير الأهلي بسبب أحداث مباراة الرجاء

البنوك والبورصة إجازة الخميس بمناسبة عيد العمال

ترشيحاتنا

12 منتصف الليل.. عدّل عقارب الساعة لهذا الاتجاه تطبيقا للتوقيت الصيفي

إزالة العشش والمخلفات من أسطح المنازل لتجميل الأحياء بالوادي الجديد

مفاجأة.. حقيقة ضرب شخص للكلاب الضالة بالرصاص في القاهرة

هل تجزئ الصلاة على النبي بأي صيغة؟.. الإفتاء توضح

الأهلي يؤجل مصير احتراف نجم القلعة الحمراء بعد لقاء السوبر.. تفاصيل

محاولة اغتيال بوتين.. بيان عاجل من الكرملين حول الطائرة الأوكرانية المزعومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة البنجر

أعراض السرطان تظل خفية فترة طويلة.. عندما تظهر يكون انتشر بالجسم

اكتشفه أمن المطار.. رجل تايلاندي يركب لوحات مغناطيسية بأصابعه لسبب لن تتوقعه

عاش معهما 12 عاما.. انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا| شاهد

فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ