عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يشدد على مشاركة جامعة بورسعيد في توفير الدورات التأهيلية للمعلمين

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية للجامعة

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد

 

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة،  ٱخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بانتظام سير العملية التعليمية بجامعة بورسعيد  مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة،  وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

شحن 150 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

وأكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد،  مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية للجامعة

IMG-20230427-WA0011
IMG-20230427-WA0011
IMG-20230427-WA0009
IMG-20230427-WA0009
IMG-20230427-WA0008
IMG-20230427-WA0008
IMG-20230427-WA0015
IMG-20230427-WA0015
IMG-20230427-WA0010
IMG-20230427-WA0010
IMG-20230427-WA0007
IMG-20230427-WA0007
IMG-20230427-WA0006
IMG-20230427-WA0006

ومن جانبهم، أشاد مجلس جامعة بورسعيد بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات،  كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد العملية التعليمية الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس محافظة بورسعيد جامعة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس جامعة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئئاف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

قرار النيابة بشأن 30 مشجعاً من جماهير الأهلي بسبب أحداث مباراة الرجاء

البنوك والبورصة إجازة الخميس بمناسبة عيد العمال

ترشيحاتنا

12 منتصف الليل.. عدّل عقارب الساعة لهذا الاتجاه تطبيقا للتوقيت الصيفي

إزالة العشش والمخلفات من أسطح المنازل لتجميل الأحياء بالوادي الجديد

مفاجأة.. حقيقة ضرب شخص للكلاب الضالة بالرصاص في القاهرة

هل تجزئ الصلاة على النبي بأي صيغة؟.. الإفتاء توضح

الأهلي يؤجل مصير احتراف نجم القلعة الحمراء بعد لقاء السوبر.. تفاصيل

محاولة اغتيال بوتين.. بيان عاجل من الكرملين حول الطائرة الأوكرانية المزعومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة البنجر

أعراض السرطان تظل خفية فترة طويلة.. عندما تظهر يكون انتشر بالجسم

اكتشفه أمن المطار.. رجل تايلاندي يركب لوحات مغناطيسية بأصابعه لسبب لن تتوقعه

عاش معهما 12 عاما.. انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا| شاهد

فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ