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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد افتتاح مشروعات تنموية بأرض الفيروز

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،  الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد  الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الهامة بمحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار خطة الدولة في تكثيف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية بشمال سيناء.

وثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني جهود التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بتنمية أرض الفيروز، بتقديم أشكال الدعم اللازم لخدمة أهالينا بسيناء بمختلف المجالات بهذا الشكل التكاملي الإيجابي والبناء.

واستهلت الجولة التفقدية بافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والتي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة إنشائها في ظل بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة شمال سيناء، والمشروع يتضمن محطة تحلية طاقتها 240 مترًا مكعبًا في اليوم، والتي تمت أعمالها تحت إشراف شركة مياة الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، 

كما ضمت الزيارة افتتاح بئر مياه تجمع أبو مغيض بقرية قبر عمير بمركز الشيخ زويد، والذي حرصت خلاله وزيرة الثقافة على غرس عدد من أشجار الزيتون بالمنطقةضمن مشروع استزراع المنطقة.

أعقب ذلك تفقد المركز التكنولوجي بالشيخ زويد، التابع لوزارة التنمية المحلية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، والذي يقدم الخدمة التكنولوجية لتخفيف الأعباء عن أهالينا بمنطقة الشيخ زويد.

واختتمت الجولة بافتتاح الدكتور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمبنى رئاسة مركز ومدينة العريش، والذي تم الانتهاء من إنشائه على مساحة 2700 مترًا مربعًا والمكون من ثلاثة أدوار، لخدمة أهالي مركز ومدينة العريش.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى محافظة شمال سيناء

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