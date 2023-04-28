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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك عن البطيخ .

 

وقالت نوح " البطيخ ممكن تتخيله بيضحكلك زي الصورة ..اوعي بس يضحك عليك😁

وتابعت نوح " معلومة علي الماشي
لو لقيتوا بطيخة بالشكل ده وحد يقولك دي  محقونة بمادة الفكلور ما تصدقش لانه لا توجد مادة اساسا بالاسم ده .

انما  هناك بعض المزارعيين يقومون باستخدام مادة التينيك في حقن البطيخ لزيادة الحجم بها تتحول البطيخة للشكل والملمس الاسفنجي وكبر الحجم وتصبح بلا فائدة وبلا طعم . 

ويحذر المزارعين من حقن تلك المادة والحقن بهذه المادة  لا يمكن معرفته بالعين المجردة انما لازم تحاليل يعني مش اول ما افتح اقول محقونة
يعني حاول تشتري البطيخ الصغير أو المتوسط  حجما  

افضل كل ما البطيخة تبقي كبيرة اوي هتحسها فاضيه من جوة أو هشة. ومايتها قليلة والطعم مش اوي 
يعني لحد ٣ كيلوا تبقي حلوة مش اكتر من كدا
وهناك محاولات لمنع تداول الاحجام الملفته الضخمة من البطيخ  بالاسواق مصر

الدكتورة سماح نوح الارشاد البيطري أنواع البطيخ بطيخ بطيخ محقون البطيخ

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