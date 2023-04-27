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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال 2023.. الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ169 ألفا و546 مواطنا بمعهد السمع والكلام

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 169 ألفا و546 مواطنا، بدءً من شهر يناير وحتى 31 مارس 2023، من خلال المعهد القومي للسمع والكلام، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية، التي استقبلت 150 ألفا و136 حالة، بالإضافة إلى 2000 حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بالأقسام الداخلية للمعهد.


ولفت «عبدالغفار» إلى سحب 5 آلاف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد، مضيفا أن قسم الأشعة أجرى 6 آلاف و181 أشعة، تنوعت بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق صوتية)، بالإضافة تقديم الخدمة الطبية لـ  5 آلاف حالة في قسم المناظير.


وأكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أهمية المعهد القومي للسمع والكلام، باعتباره مركز الإحالة الرئيسي الذي يقوم باستقبال الأطفال ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، لاستكمال علاجهم والحصول على كافة سبل الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المعهد يتبع أساليب علاجية عالمية في كافة التخصصات الطبية، مؤكدا العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد السمع والكلام، إلى أن المعهد يعمل بسعة 24 سريرا،  تشمل أسرة (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية)، موضحًا أن المعهد اجرى 545 عملية جراحية، بالإضافة إلى 9 عمليات زراعة قوقعة، مؤكدا حرصا المعهد على إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية للمرضى قبل عمليات زراعة القوقعة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

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