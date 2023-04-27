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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هنفضل أصحاب.. تفاصيل انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل/ فيديو جراف

طلاق تامر حسني وبسمة
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل .. أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهما رسميا .  

النهايات أخلاق وهنفضل أصحاب.. انفصال تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل


وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل


ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا.

ولمتابعة المزيد حول طلاق الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل .. تابع الفيديو جراف التالي:
 

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل بسمة بوسيل تامر حسني طلاقهما رسميا الاستوري

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