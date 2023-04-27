هنفضل أصحاب.. تفاصيل انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل/ فيديو جراف

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل .. أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهما رسميا .



وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل



ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا.

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