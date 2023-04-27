بوساطة سعودية أمريكية | الجيش السوداني يمدّد الهدنة 3 أيام

أعلن الجيش السوداني اليوم تمديد الهدنة 3 أيام بناء على وساطة سعودية أمريكية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق اليوم، إنه يحاول مع وزير الخارجية الأمريكي التوسط لوقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف جوتيريش: أحرزنا بعض النجاح في الوساطة لوقف إطلاق النار في السودان لكن ليس بالدرجة المطلوبة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة تركز على تمديد وقف إطلاق النار في السودان بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات له اليوم، أن واشنطن تأمل في الحصول على مزيد من المعلومات عن الأوضاع في السودان خلال الساعات القادمة.

وأشار بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة تعمل على التخفيف من حدة الصراع في السودان ما يساعد في عمليات الإجلاء الجوي، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار ساعد في عمليات الإخلاء الجوي للرعايا الأجانب من السودان.