النهايات أخلاق .. تفاصيل انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل |فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول انفصال النجم تامر حسنى عن زوجته بسمة بوسيل فى رقيّ واحترام متبادل بينهما.

تامر حسني أعلن الانفصال رسميًا عن بسمة بوسيل، مع استمرار علاقات الود والمحبة بينهم بل ومشاريعهم المالية في منتهي الهدوء والسلام والمحبة انتهت العلاقة اللي استمرت 12 سنة في لفتة رائعة تدل علي أن العبرة بالتربية والعقلية.



وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية استوري على إنستجرام : وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.



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