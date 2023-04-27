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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 200 ألف طن مخلفات إلى المدفن الصحي ببدر في البحيرة

صدى البلد

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات التابعة للوزارة وعلى مدار اليوم بالإشراف على عمليات نقل المخلفات والدفن الآمن لها وذلك لنحو 200 ألف طن من التراكمات التاريخية بمدينة ادكو بالبحيرة إلي المدفن الصحي الآمن الذي تم إنشاؤه بمدينة بدر بالبحيرة، جاء ذلك بحضور أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بالوزارة، والدكتور عبد المنعم سند والدكتور طارق عيد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورئيس مركز ومدينة بدر وممثلي إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيراً إلي أن عمليات النقل تتم بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والشركات العاملة في منظومة النظافة وتم البدء الفعلي في رفع التراكمات والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح  السيسى بإعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ومتابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة بشأن برنامج التطوير المؤسسى للمنظومة الجديدة للمخلفات علي أرض المحافظات.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن حل تحسين مستوي النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة علي أرض المحافظات  يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها خاصة مع الجمهورية الجديدة، وأشار اللواء هشام آمنة  إلى أن الرئيس السيسى، يتابع كافة تفاصيل الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظات، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

 

وفى نفس السياق... أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم أيضاً خلال عملية نقل التراكمات التاريخية تدريب العاملين بوحدة المخلفات البلدية بمحافظة البحيرة على كيفية إدارة وتشغيل الدفن الصحي الآمن في مدينة بدر إسهاماً في تحقيق اصحاح بيئي بالمدينة، لافتا إلى أن الوزارة ركزت في عملية النقل علي  تنفيذ البرامج الثلاثة لمنظومة النظافة الجديدة والتي تتمثل أولًا في البنية التحتية، وثانيا إدارة وتشغيل المدافن الآمنة، وثالثاً تدريب الكوادر العاملة في المنظومة.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه يتم التركيز علي  تنمية العناصر والكوادر البشرية بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال المشاركة والتوعية المجتمعية والتوسع فى المبادرات المجتمعية لتضم جميع فئات الشعب المصري خاصة الشباب ودعم كافة المبادرات الشبابية، ودمج القطاع الغير رسمي فى المنظومة لزيادة المشاركة الراهنة  فى مجالات التدوير والمعالجة، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المطلوبة مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئة، مشيراً إلى أن المدفن الصحي بمدينة بدر تم تنفيذه في إطار تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

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التنمية المحلية البحيرة هشام امنة

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