أدعية يوم الجمعة لفك الكرب.. ساعة إجابة لايرد اغتنمها

أدعية يوم الجمعة لفك الكرب، يعد يوم الجمعة أفضل أيام الله عز وجل، ويبحث الكثير من المسلمين عن أدعية يوم الجمعة لفك الكرب، خاصة وأن فيه ساعة إجابة لايرد، حث عليها العلماء ما بين العصر والمغرب لذا يستحب للمسلم أن يكرر ادعية يوم الجمعة لفك الكرب في هذا التوقيت حتى يستجاب له، ومما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية فك الكرب قوله لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيم

ومما يستحب قوله في أدعية يوم الجمعة لفك الكرب اللهم أنت ربي الاعلى تكفلتني في الظلمات والاحشاء وخلقتني مسلما واخرجتني من بين الصلب والترائب لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

- اللهم وسع لي في ما رزقتني وبارك لي في ما وهبتني.

-اللهم اجعل يدي العليا بالاعطاء ولا تجعلها السفلى بالاستعطاء يا فتاح يا رزاق ياعليم، اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن التدبير والحيرة في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله.

- اللهم تول أمري بذاتك ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك واهدني الى صراطك المستقيم ألا الى الله تصير الأمور، اللهم اني أسألك من فضلك العميم ومن خيرك الكثير أن تجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وأن توفي ديني وأن تهون ما تعسر علي من أهوال الدنيا والآخره.

-اللهم اني دعوتك فاستجب لي كما وعدتني فاني راجي غناك لفقري يا الله ،اللهم افتح لي ابواب رحمتك وابواب الرزق الحلال المبارك والعافيه وحسن الختام يا أرحم الراحمين.

- اللهم لك الحمد كما أنت اهله فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما أنت اهله وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت اهله فانك اهل التقوى والمغفره.

-اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وإغنني بفضلك عنمن سواك ، اللهم أكتب لنا من خيرك ما لا يخطر ببالنا وإرزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم ما بشرنا بما يسُرنا وكف عنا ما يضرنا وإبعد عنا كل شئ يؤذينا، حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلي الله .

- ياقاضي الحاجات يأرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين ومن دعاء الفجر للرزق رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.

دعاء يوم الجمعة لتيسير الأمور

دعاء يوم الجمعة لتيسير الأمور، خطوات كثيرة يتخذها المسلم في حياته سواء التقدم لوظيفة جديدة أو الزواج ، ويدعوا الله لتيسير الأمور في خطواته، خاصة وأن البعض قد يعاني من عدم التوفيق في حياته، ويستحب للمسلم الحرص على دعاء يوم الجمعة لتيسير الأمور خاصة وأنه يوم مبارك الدعاء فيه مجاب، ومما ورد عن الصالحون في أدعية تيسير الأمور اللهم لا سهل إلا جعلته سهلاً و إنك تجعل الحزن إن شئت سهلاً ، اللهم لا تردنا خائبين و آتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين ، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين ، ولا صالين ولا مضلين ، و اغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله .

- الحمد لله الذى لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

-اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله إقرارًا بربو بيته سبحان الله، خضوعًا لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

-اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا.

- اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.

اللهم زدني نوراً واعطني نوراً واجعل لي نوراً وصلَّى اللَّه على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ وسلَّم.

اللّهُمّ زيّنّي فيه بالسّتر والعفاف واستُرني فيه بلباس القُنُوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمنّي فيه من كُلّ ما اخافُ بعصمتك ياعصمة الخائفين اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا.



دعاء فك الكرب



دعاء فك الكرب، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أهمية فك الكرب عن المسلم وأكد أنه ثواب عظيم في الشرع الشريف والدليل على ذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ.

و قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر ” رواه مسلم اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.



اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم لا سهل إلا جعلته سهلاً و إنك تجعل الحزن إن شئت سهلاً .

- اللهم لا تردنا خائبين و آتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين ، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين ، ولا صالين ولا مضلين ، و اغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله.

- اللهم ارزقنا عند الموت شهادة و قبل الموت توبة ، و بعد الموت دخول الجنة ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين لك ، و توفنا مسلمين تائبين يا الله .

اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحدبد و يا منجز الوعيد ، و يا من هو كل يوم في أمر جديد ، اخرجني من حلق الضيق إلى وسع كبير .

- اللهم بك أدفع ما لا أطيق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي يا الله ، ولا تكلني إلى حولي و قوتي ، و ارحم عجزي فقد ضاق صدري ، وتاه فكري و تحيرت في أمري يا أرحم الراحمين ، و أنت الأعلم سبجانك بسري و جهري ، و المالك لنفعي و ضري ، و القادر بقدرتك على تفريج أمري و تيسير عسري .