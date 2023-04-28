مفهوم مقولة العمل عبادة.. أحد علماء وزارة الأوقاف يوضح

تحدث الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن مفهوم مقولة “العمل عبادة”، قائلا: العمل والمفهوم الشامل للعمل هو كل ما يعود بالنفع والخير على الفرد والمجتمع في العاجل والآجل.





وأضاف أحمد سعيد فرماوي خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”،أن العمل عبادة كونه أمرا من الله، مستشهدا بقول الله تعالى «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ».





واستشهد بقول الله تعالى:"هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، وهذا دليل على أهمية العمل.





واسترس: "الله عز وجل أمرنا بالعمل زي ما أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، إذا هي عبادة لله رب العالمين"، مستشهدا بقول رسول الله :"إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها".





