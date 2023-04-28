عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفهوم مقولة العمل عبادة.. أحد علماء وزارة الأوقاف يوضح

الشيخ أحمد سعيد فرماوي،
الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف

تحدث الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن مفهوم مقولة “العمل عبادة”، قائلا: العمل والمفهوم الشامل للعمل هو كل ما يعود بالنفع والخير على الفرد والمجتمع في العاجل والآجل.



وأضاف أحمد سعيد فرماوي خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”،أن العمل عبادة كونه أمرا من الله، مستشهدا بقول الله تعالى «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ».


واستشهد بقول الله تعالى:"هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، وهذا دليل على أهمية العمل.


واسترس: "الله عز وجل أمرنا بالعمل زي ما أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، إذا هي عبادة لله رب العالمين"، مستشهدا بقول رسول الله :"إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها".


 

العمل وزارة الأوقاف الشيخ أحمد سعيد فرماوي الزكاة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف

الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مايو وهذه الفئات محرومة من الزيادة

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

معنى التشريك في النية بالتفصيل.. حكمه عند الصلاة والصيام

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات للفلسطينيين بـ جنين ورام الله

لأصحاب المليون.. عائد أعلى 3 شهادات بالبنوك لتحقيق أرباح كبيرة| فرصة ذهبية

غدًا.. رئيس وزراء اليابان يزور مصر

فاق التوقعات.. تحرك جديد فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدارس الثانوية للطلاب: اضبطوا ساعة التابلت على التوقيت الصيفي بهذه الخطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تطبيق التوقيت الصيفي| الموعد النهائي لمباراة الأهلي والرجاء

سعر حقيبة زوجة محمد رمضان يثير ضجة| رقم صادم

بعد فترة الأعياد والإجازات| جمال شعبان يكشف عن معدلات الجسم الصحي.. مفاجأة

تحذير عاجل من سبائك الذهب| غير مطابقة للمواصفات وممنوع بيعها | تفاصيل

فيديو

صفقة تبادلية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع دبابة أفريقية مقابل ديانج| فيديو جراف

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ