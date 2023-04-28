الصحف الإماراتية اليوم| إجلاء 5327 مصرياً من السودان حتى الآن.. بيان مشترك للآلية الثلاثية ودول الرباعية يرحب بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بالخرطوم.. وضربات صاروخية تستهدف مدناً أوكرانية

الإمارات.. النيادي يخوض اليوم أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرقي إيران فجر اليوم

3 قتلى في تحطم مروحيتين أمريكيتين بوسط ألاسكا

روسيا: نرحب بأي جهود للسلام في أوكرانيا تضمن أهدافنا

روسيا تنفي التخطيط لتصعيد نووي.. وتنصح بعدم اختبار صبرها



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد أبرزت صحيفة البيان تأكيد وزارة الخارجية المصرية الخميس أنه تم إعادة 1365 مواطنا عبر الإجلاء البري و1283 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي بإجمالي 2648 مواطنا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد في بيان، أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطناً.

وأوضح أبو زيد أن القوات المسلحة نفذت عدد 9 طلعات جوية الخميس في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلعات الجوية المنفذة إلى 23 طلعة.

محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، تصدروا البورصات العربية، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 271 مليار دولار (995.2 مليار درهم) خلال 12 شهراً في الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023. استناداً إلى بيانات النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي، فإن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع من 513.19 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2022 إلى 741.04 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمكاسب 227.8 مليار دولار خلال 12 شهراً.



قالت صحيفة الخليج إن شركة «مونارك لتصنيع الطائرات» الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً، و«إيهانج القابضة» الصينية اتفاقية، أبرموا شراكة لإنشاء أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج طائرات وطائرات بلا طيار «مسيّرات» تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة لنقل الركاب والبضائع في إمارة أبوظبي.

ويأتي توقيع الشراكة متماشياً مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، بما في ذلك تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، والأطر التشريعية للاقتصاد الدائري، وسياسات ومحفزات الاقتصاد الأخضر في ظل التحول نحو اقتصاد ذكي ودائري ومستدام.



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن، أمس، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، اليوم 28 أبريل، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، في إنجاز جديد سيجعل دولة الإمارات العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

وتحمل مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، أهمية كبيرة، حيث سيؤدي رائد الفضاء سلطان النيادي، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من «ناسا »، عدداً من المهام الأساسية.



أفادت صحيفة الوطن بان حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكد أن دولة الإمارات حققت عدداً من النجاحات في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال العام الماضي، حيث أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال اجتماعها الأخير، بالتقدم الذي أحرزته الدولة.

وقال الزعابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المكتب يتعاون بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، في تنفيذ خطة عمل الإمارات، وسنبقى ملتزمين بضمان تحقيق كل البنود المدرجة ضمن الخطة.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى ترحيب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة) ودول الرباعية (الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية؛ جاء ذلك في بيان مشترك للآلية الثلاثية ودول الرباعية.



أشارت صحيفة الخليج إلى تأكيد دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، الخميس، بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، على إيمانها بأهمية مساهمات الدبلوماسية العربية في إنهاء الأزمة السورية وغيرها من الأزمات، مشددة على ضرورة كسر الجمود الحالي في المسار السياسي، وضرورة إنهاء شلل اللجنة الدستورية.

وأشار بيان دولة الإمارات الذي ألقاه نائب المندوبة الدائمة للدولة، السفير محمد أبوشهاب، إلى أن الأزمة السورية، غاب عنها لمدة طويلة أي تحرك دبلوماسي يوحي بإمكانية إنهائها بعد أن دخلت عامها الثالث عشر، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل لكسر الجمود الحالي في المسار السياسي، وبما يحفظ سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.



قالت صحيفة الاتحاد إن زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة خراسان الرضوية بشمال شرق إيران فجر اليوم الجمعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كيلومترا جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

دوليا، أشارت صحيفة البيان إلى اعلان موسكو، أمس، عن ترحيبها بأي محاولة لوضع حد للنزاع في أوكرانيا بشكل يضمن «أهداف» روسيا، بالتزامن مع تأكيدها أنها لا تعتزم السير في طريق التصعيد النووي في ظل أزمتها مع الغرب بسبب أوكرانيا، لكنها نصحت الآخرين بعدم اختبار صبرها، فيما أعلن «الناتو» أن دوله سلمت أكثر من 98 بالمائة من المركبات القتالية التي وعدت بها أوكرانيا، حيث أرسلت 1500 مركبة قتالية و230 دبابة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين، «نحن نرحب بكل ما من شأنه إنهاء النزاع في أوكرانيا وتحقيق أهداف روسيا». واعتبر أن الاتصال بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «هو مسألة سيادية تختص بهذين البلدين»، مؤكداً عدم وجود خطط للتواصل بين شي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المدى القريب.



كما أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى نفي روسيا، أمس، أي نية لها أو تخطيط لتصعيد نووي، ونصحت في الوقت نفسه الآخرين بعدم اختبار صبر موسكو. وفيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن التنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، رحب الكرملين بأي تحرك قد يسهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، غداة الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والأوكراني.

وتفصيلاً، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، إن بلادها لا تعتزم السير في طريق التصعيد النووي، لكنها نصحت الآخرين بعدم اختبار صبر موسكو. وأضافت أن موسكو لا تعتبر تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مُرضياً.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن مسؤولون أوكرانيون أفادوا اليوم الجمعة بأن ضربات صاروخية روسية استهدفت مدنا أوكرانية عدة ليلا، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل في مدينة دنيبرو.

وقال رئيس بلدية المدينة على تلغرام إن الصواريخ "تسببت بمقتل مدنيين مجددا في دنيبرو".



وأشارت صحيفة الخليج إلى ان صور الأقمار الصناعية، أظهرت أن القوات الروسية، تعزز دفاعاتها وتحصيناتها في الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا، بينما تجهز كييف لهجومها المضاد في الجنوب، فيما أكد الغرب أنه أرسل العشرات من الدبابات القتالية الحديثة وعربات المشاة القتالية لتكون في طليعة الهجوم، إلى جانب معدات لبناء الجسور ومركبات إزالة الألغام، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 670 جندياً أوكرانياً وإسقاط مقاتلة «سو-24» والسيطرة على آخر قطاع من طريق إمداد القوات الأوكرانية في باخموت.



قالت صحيفة البيان إن مسؤولين بالجيش الأمريكي أفادوا بأن ثلاثة طيارين لقوا حتفهم بعد تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز أباتشي في وسط ولاية ألاسكا أثناء عودتهم من مهمة تدريبية.

وقالت الفرقة الحادية عشرة المحمولة جوا على فيسبوك إن طائرتي أباتشي إيه.إتش-64 من فورت وينرايت تحطمتا بالقرب من هيلي في ألاسكا.

وأضافت الوحدة التابعة للجيش أن أجهزة الطوارئ موجودة في الموقع وأن الحادث قيد التحقيق.



وأشارت صحيفة الخليج إلى اعلان وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم الجمعة إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخر عندما انقلبت عبارة كانوا يستقلونها قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة.

وقال مسؤولون إن العبارة كانت تقل حوالي 74 شخصا إلى جزيرة تانجونج بينانج الصغيرة بالقرب من دولة سنغافورة المجاورة ويعتقد أنها ارتطمت بجذع شجرة بعد حوالي 30 دقيقة من إبحارها.

