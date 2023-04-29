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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يناقش مشروع قانون حماية المخطوطات غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر أبريل الجاري. 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة بعض  مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة وأخذ الموافقة النهائية عليها .

 

-مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشرة من أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

 

_مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

 

مجلس النواب حنفى جبالى

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