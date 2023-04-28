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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراة الأهلي والرجاء

خالد الغندور
خالد الغندور

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء المغربي غدًا السبت على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وكتب خالد الغندور فى تغريدة له عبر حسابه علي فيسبوك "مؤتمر مباراة العودة بين الرجاء والاهلي مدرب الرجاء المغربي "منذر الكبير"  :"مهمتنا أمام الأهلي ليست مستحيلة شباكهم استقبلت 5 أهداف من قبل".


الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

خالد الغندور دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي الرجاء المغربي ملعب مركب محمد الخامس مباراة الأهلي والرجاء

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