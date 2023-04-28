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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أكتر من خلفية في وقت واحد.. أندرويد 14 بميزة طال انتظارها

Android 14
Android 14

يدعم نظام تشغيل  أندرويد  Android المقدم من شركة "جوجل" الخلفيات الحية منذ أكثر من عقد من الزمان ، لكن نظام التشغيل يسمح لك فقط بتعيين خلفية حية واحدة لكل من الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، لا يمكنك استخدام أكثر من واحدة، ولكن هذا على وشك التغيير مع الإصدار الجديد من نظام التشغيل.

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص، سيأتي إصدار Android 14 مع ميزة طال انتظارها من قبل عشاق الخلفيات الحية، حيث يستعد نظام التشغيل القادم لدعم إعداد خلفية حية منفصلة لشاشة القفل، تختلف عن الشاشة الرئيسية.

Android 14

سيطلق أندرويد 14 هذه الخاصية، و وفقا للتقرير حدث تغييرات على الكود المصدري لنظام أندرويد 13 QPR2 ، وهناك إعدادات مختلفة للتعليمات البرمجية التي تستعد لقبول هذه الميزة الجديدة. يضيف أحد التغييرات طريقة جديدة إلى مدير الخلفيات المسمى WallpaperManager مع خاصية setWallpaperComponentWithFlags . يمكن استخدام هذه الخاصية مع التطبيقات المختلفة مثل Live Wallpaper Picker من Android ، لتعيين صورة الخلفية الحية للشاشة الرئيسية أو شاشة القفل أو كليهما.

الميزة غير متوفرة حتى الآن في النسخة التجريبية الأولية الخاصة بالمطورين. يحتاج تطبيق Live Wallpaper Picker إلى التحديث لدعم واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لتعيين خلفية حية لشاشة القفل مختلفة عن الشاشة الرئيسية. عند تمكين الميزة ، ستدعم شاشة القفل عرض الخلفيات الحية المتضمنة مع واجهة برمجة التطبيقات القياسية.

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ستكون الميزة متاحة مع كل الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 14 الجديد ومع الأجهزة الجديدة مثل الجهاز اللوحي من جوجل Pixel Tablet ، وتعتبر هذه الخطوة مهمة بالنسبة لنظام تشغيل أندرويد خاصة وأنها كانت مطلب العديد من المستخدمين لسنوات. تعمل  Google  على إضافة ميزات تخصيص جديدة ، لكن هذه الميزة ليست حصرية لـ أجهزة Pixel.

أندرويد أندرويد 14 جوجل Android Pixel Google Android 14

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