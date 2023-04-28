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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم تقتل ابنها وتاكل راسه .. بكرى منفعلا : أكيد مجنونة

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

علق الإعلامي مصطفى بكري على جريمة اليوم التى شهدتها قرية السعديين التابعة للوحدة المحلية بأبو شلبي دائرة مركز شرطة فاقوس في الشرقية.

وأكد بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار”، عبر قناة “ صدى البلد ”، قائلا: جريمة فاقوس من أبشع الجرائم الإنسانية، حيث أنهت سيدة حياة ابنها البالغ من عمره 5 سنوات، وأخذت جثته وطبخت قطعة منها"..

مصحة نفسية 


وقال بكري  إن مثل هؤلاء يجب وضعهم في مصحات نفسية أو علاجية،وأن هذه السيدة غير طبيعية، وعقب بكرى منفعلا:" الست أكيد مجنونة".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن مثل هذه الجرائم لا تعبر عن سلوك الشعب المصري.

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