مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بطريق بورسعيد الإسماعيلية .. صور

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بينما أصيب 3 أخرين، بإصابات متفرقة بالجسد، مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بشجرة بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية بورسعيد.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغا عن حادث تصادم سيارة بشجرة بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية بورسعيد بالإسماعيلية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم واسعافهم ورعايتهم طبيًا كما تم نقل الجثة الى ثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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