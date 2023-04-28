أزهري: نقل الولاية المالية للمرأة بعد وفاة الزوج في وجود الجد يجوز

أكد الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، أن الولاية المالية لـ الأطفال بعد وفاة الأب تكون لـ الجد، موضحًا أن الجد هو والد “القصر الأعلى”، فالجد يكون في منزلة الأب حالة وفاة الأب.

وأضاف الشيخ إسلام رضوان، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن الأخ لا يجوز أن يكون ولى على أولاد شقيقه، بعد وفاة الأخ، والولاية تكون لـ الجد.

ولفت إلى أن هناك مذهب المالكي يقول أن الأم تأتى على وصاية أولادها بعد الزوج و الجد، حتى وأن كان لهم ولي، موضحًا :" الأم تقدم على عم الأولاد، و على الجد أذا كان غير كامل الأهلية".

نقل الولاية المالية للزوجة بعد وفاة الزوج في وجود الجد يجوز

وأشار إلى أن الأم هي الأقرب لـ الأولاد، ولذلك نطالب بأن تأتى الأم بعد الزوج، في الولاية المالية على الأولاد، وأن نقل الولاية المالية للزوجة بعد وفاة الزوج في وجود الجد يجوز.



