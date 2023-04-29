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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

وقال مدير مركز تعليم الكبار إن الدورة سوف تقام ٢٩ ابريل 2023 عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب أونلاين.

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وأوضح الدكتور إسلام السعيد، أن الدورة ستة أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء  من 29 ابريل إلى 17 مايو 2023، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM.

وأعلن مدير مركز تعليم الكبار عن محاور الدورة وهي كالآتي:
- تصميم برنامج تدريب إلكتروني.

- تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.

- تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.

- أساسيات إنشاء فصل افتراضي.

- تطبيقات إنشاء فصل افتراضي على zoom meeting 

- أساسيات استخدام نظم إدارة التعلم LMS (Google Classroom).

- توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي.

- تصميم الاختبارات الإلكترونية.

- تصميم استمارات الحضور والتقييم.

- تصميم استمارات استطلاع الرأي.

- التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب.

جامعة عين شمس تعليم الكبار التدريب الإلكتروني

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