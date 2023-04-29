إلى نصف نهائي دوري الأبطال.. الوداد المغربي يهزم سيمبا بركلات الترجيح 4/ 3

تأهل فريق الوداد المغربي علي نظيره فريق سيمبا التنزاني فى المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس إلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3 بعد التعادل فى مجموع اللقاءين بهدف لكل منهما.

أحرز لصالح فريق الوداد المغربي يحي جبران وأيوب العمرود وأمين أبو الفتح وعبدالله حيمود

وسجل لصالح سيمبا التنزاني منافس الوداد المغربي نيوني وسايبي وموزيس وأضاع كابومبي

ويلتقي الفائز من مواجهة الوداد المغربي وسيمبا التنزاني الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل مباراة الوداد المغربي وسيمبا

بدأ فريق الوداد المغربي مجريات الشوط الأول بضغط هجومي على دفاعات سيمبا التنزاني رغبة فى تسجيل هدف مبكر.

هدف الوداد المغربي

ونجح السنغالي بولي سامبو جونيورز فى تسجيل هدف الوداد المغربي الأول في شباك فريق سيمبا التنزاني بالدقيقة 25.

وشن لاعبو الود المغربي العديد من الهجمات فى الشوط الثاني على دفاعات سيمبا التنزاني عن طريق يحي جبران.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح فريق سيمبا امام منطقة الجزاء بعد امس جلال الداودي لاعب الوداد المغربي فى الدقيقة 64 سددها لاعب الفريق التنزاني لتمر الي ضربة ركنية بعد اصطدامها بمدافع الفريق المغربي.

ودفع الاسباني جاريدو مدرب الوداد المغربي بالثنائي محمد أوناجم فى الدقيقة 67 بدلا من هشام بوسفيان وعبدالله حيمود بدلا من جلال الداودي.

واضطر حكم اللقاء في الدقيقة 70 الي ايقاف اللعب بعد تلقي لاعب سيمبا التنزاني كرة قوية فى الوجه وسقوطه على الارض بعد تسديد يحي عطية الله نجم فريق الوداد المغربي الكرة قوية.

ورفض فى الدقيقة 72 حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

واعتمد الوداد المغربي على بناء الهجمة من الخلف ومهارات الحسوني وتحركات يحي جبران في منتصف ملعب سيمبا التنزاني .

ولجأ الاسباني جاريدو مدرب الوداد المغربي الي نزول زهير المترجي بدلا من سيف الدين بوهرة واللاعب العمرود بدلا من بن عيادة في الدقيقة 82.

فيما دفع مدرب سيمبا اللاعب انيوني بدلا من زميله أوترس في الدقيقة 84 لمواجهة الضغط الهجومي للاعبي الوداد المغربي.

وأهدر الحسوني فرصة تسجيل الهدف الثاني لصالح الوداد المغربي فى الدقيقة 86 بعد تلقيه تمريرة محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء سددها برأسه وتصطدم بمدافع سيمبا التنزاني وتتحول الي ضربة ركنية.

ومنح فى الوقت بدل الضائع حكم اللقاء التشادي البطاقة الصفراء ضد لاعب الوداد المغربي زهير المترجي عقب عرقلته لاعب سيمبا التنزاني.