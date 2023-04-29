فى ظل ارتفاع الأسعار تبحث ربة المنزل عن إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتها ولكن فى حدود الإمكانيات المادية لها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الحمام الكداب بالفريك للتوفير فى الميزانية وفى نفس الوقت ذات قيمة غذائية عالية.



مقادير عمل الحمام الكداب



4 اوراك دجاج مخلية

ربع كيلو فريك

بصلة كبيرة مفرومة

ربع كيلو كبد دجاج مقطعة صغيرة

حزمة صغيرة كرفس

2 أصبع زبدة

ملح وكمون و فلفل أسود زعتر وروزماري



طريقة عمل الحمام الكداب



تغسل الوراك جيدا بالماء البارد والطحينة وتصفي ينقي الفريك ويغسل وينقع لمدة نص ساعة ثم تشوح البصل ثم يضاف الكبدة وتشوح ثم نضع كل التوابل السابقة وتقلب ثم نضع الفريك المنقوع بعد أن يصفي ويشوح ثم نضع الكرفس ويقلب لمدة 10 دقائق

ثم تترك لتبرد ثم تفرد الوراك وتدق قليلا ثم تحشي بالفريك ثم تخيط ثم تلف في ورق سيلڤر ثم تسلق في ماء مغلي .مملح ثم تترك حتي تستوي ثم ننزع من عليها الورق وتحمر في الزبدة وتقدم.

ملحوظة طريقة اخري

يمكن ان نضع الوراك بعد حشوها في صنية فرن بها طرنشات بطاطس ونضع 1/2 كوب ماء وتغطي بورق فويل وتدخل الفرن حتي تستوي وبعدها ننزع الورق ونحمرها علي الشواية.