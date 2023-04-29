السعودية تعلن إجلاء 2991 شخصا من السودان.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف سوريا .. 5 دول أوروبية تسمح بعبور صادرات الغذاء الأوكرانية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

نقل الطالبين المصابين بالسودان قريبا ضمن طائرات الإجلاء

تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار أثناء هبوطها في السودان

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء حمص

السجن لأعضاء خلية خططت لاستهداف مصالح روسية في إسبانيا

بوتين يوقع قرارا يمنح الأوكرانيين بمناطق سيطرة موسكو الجنسية الروسية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير الهجرة المصرية، سها جندي، قولها إن خطة إجلاء المواطنين المصريين من السودان مستمرة مشيرةً إلى هناك نحو 10 طائرات قامت بإجلاء المصريين من وادي سيدنا، على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى الطائرات التي يتم إجلاؤهم بها من بورتسودان ودنقلة.

وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة المصرية أكدت تقديم كل أوجه الدعم الطبي للمصريين العائدين من دولة السودان والأشقاء السودانيين وجميع النازحين من جميع الجنسيات، عبر ميناءي أرقين وقسطل في جنوب البلاد، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن السعودية أعلنت وصول إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء بسبب الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 2991 شخصاً من جنسيات مختلفة.

ونقلت "الراي" عن وزارة الدفاع التركية قولها إن إحدى طائراتها للإجلاء من السودان تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا قرب الخرطوم، فيما اتهم الجيش السوداني مليشيات الدعم السريع بالتورط في إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان: "تعرّضت طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم إلى إطلاق نار من قبل المتمردين أثناء قربها من الهبوط بمطار وادي سيدنا، ما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها".

وذكرت "الجريدة" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية في منطقة حمص وأسقطت بعضها، مشيرةً إلى إصابة 3 مدنيين واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

دوليًا، قالت "الوطن" إن القضاء الإسباني حكم على زعيم خلية متشددة نشطت في برشلونة بالسجن 10 سنوات، وسجن 3 آخرين من أعضائها 8 سنوات بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف روسية في المدينة.

وقالت "الجريدة" إن الولايات المتحدة صادرت نفطا إيرانيا على متن ناقلة في البحر مؤخرا في إطار عملية لإنفاذ العقوبات، حيث أفادت شركة للأمن البحري أن إيران احتجزت ناقلة نفط بعد ذلك بأيام ردا على مصادرة أمريكا لشحنتها.

وأشارت "الراي" إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت أن بلغاريا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، توصلت إلى اتفاق يسمح بعبور الصادرات الغذائية الأوكرانية، بعد فرض حظر مؤقت على استيرادها وسط احتجاجات للمزارعين المحليين.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قرارا يمهد الطريق لمنح من يعيشون في مناطق من أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو الجنسية الروسية، إلا أن هذا يعني أن من يرفضون أو لا يقننون أوضاعهم سيواجهون احتمال ترحيلهم.

ويشمل القرار أربع مناطق أوكرانية تقول روسيا إنها جزء من أراضيها وتسيطر عليها بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا.