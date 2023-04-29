عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

السعودية تعلن إجلاء 2991 شخصا من السودان.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف سوريا .. 5 دول أوروبية تسمح بعبور صادرات الغذاء الأوكرانية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

 نقل الطالبين المصابين بالسودان قريبا ضمن طائرات الإجلاء 
 تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار أثناء هبوطها في السودان
سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء حمص
السجن لأعضاء خلية خططت لاستهداف مصالح روسية في إسبانيا
بوتين يوقع قرارا يمنح الأوكرانيين بمناطق سيطرة موسكو الجنسية الروسية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير الهجرة المصرية، سها جندي، قولها إن خطة إجلاء المواطنين المصريين من السودان مستمرة مشيرةً إلى  هناك نحو 10 طائرات قامت بإجلاء المصريين من وادي سيدنا، على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى الطائرات التي يتم إجلاؤهم بها من بورتسودان ودنقلة.

وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة المصرية أكدت تقديم كل أوجه الدعم الطبي للمصريين العائدين من دولة السودان والأشقاء السودانيين وجميع النازحين من جميع الجنسيات، عبر ميناءي أرقين وقسطل في جنوب البلاد، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن السعودية أعلنت وصول إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء بسبب الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 2991 شخصاً من جنسيات مختلفة.

ونقلت "الراي" عن وزارة الدفاع التركية قولها إن إحدى طائراتها للإجلاء من السودان تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا قرب الخرطوم، فيما اتهم الجيش السوداني مليشيات الدعم السريع بالتورط في إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان: "تعرّضت طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم إلى إطلاق نار من قبل المتمردين أثناء قربها من الهبوط بمطار وادي سيدنا، ما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها".

وذكرت "الجريدة" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية في منطقة حمص وأسقطت بعضها، مشيرةً إلى إصابة 3 مدنيين واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

دوليًا، قالت "الوطن" إن القضاء الإسباني حكم على زعيم خلية متشددة نشطت في برشلونة بالسجن 10 سنوات، وسجن 3 آخرين من أعضائها 8 سنوات بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف روسية في المدينة.

وقالت "الجريدة" إن الولايات المتحدة صادرت نفطا إيرانيا على متن ناقلة في البحر مؤخرا في إطار عملية لإنفاذ العقوبات، حيث أفادت شركة للأمن البحري أن إيران احتجزت ناقلة نفط بعد ذلك بأيام ردا على مصادرة أمريكا لشحنتها.

وأشارت "الراي" إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت أن بلغاريا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، توصلت إلى اتفاق يسمح بعبور الصادرات الغذائية الأوكرانية، بعد فرض حظر مؤقت على استيرادها وسط احتجاجات للمزارعين المحليين.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قرارا يمهد الطريق لمنح من يعيشون في مناطق من أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو الجنسية الروسية، إلا أن هذا يعني أن من يرفضون أو لا يقننون أوضاعهم سيواجهون احتمال ترحيلهم.

ويشمل القرار أربع مناطق أوكرانية تقول روسيا إنها جزء من أراضيها وتسيطر عليها بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا.

 

مصر الكويت سوريا السيسي السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي صحف الكويت موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

المباراة تنتهي | اتصال مهم من رئيس الرجاء لـ الخطيب قبل لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

مفسدات صيام الست من شوال.. احذر 7 أمور تحرمك الثواب

حكم صلاة الجنازة والإمام على جنابة.. آراء الفقهاء في المسألة

أحدث أسعار سكودا كودياك موديل 2023 .. صور

لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت.. ما هي النوبة القلبية الصامتة ؟

إعلامي يفتح النار على سمية الخشاب: كفاية تخريب في عقول البنات

تفاصيل اجتماع المحامين مع مجالس النقابات الفرعية بشأن الفاتورة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 نصائح تزيل دهون البطن بسرعة.. نظام غذائي بسيط ومتاح للتخسيس

ضيق ورخيص.. الملياردير إيلون ماسك يعيش في منزل صادم|شاهد

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ