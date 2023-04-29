مروحة الداي حسين.. تعرف على أسباب احتلال فرنسا للجزائر

يصادف اليوم 29 أبريل وقوع حادثة قصر القصبة أو عرفت باسم حادثة المروحة عندما قام الداي حسين بطرد قنصل فرنسا وعلى أثر ذلك احتلت فرنسا الجزائر.



حادثة المروحة

كان السبب المباشر لاحتلال فرنسا للجزائر هو حادثة المروحة، والتي حصلت في قصر الداي حسين، فعندما جاء قنصل فرنسا بيار دوفال للقصر في عيد الفطر، طالبه داي الجزائر بدفع الديون التي تقدّر بحوالي أربع وعشرين مليون فرنك فرنسي، كانت قد استدانتها فرنسا من الجزائر، فكان رّد القنصل على داي الجزائر بشكل لا يليق بمكانته، فما كان من الداي حسين إلّا أن طرده ولوح بالمروحة، وعلى أثر ذلك بعث شارل العاشر جيشه بحجّة أنّه يريد استرجاع شرف ومكانة فرنسا، فحوصرت الجزائر سنة 1828م لمدة ستّة أشهر، وبعد ذلك تم احتلالها ودخول سواحلها.





أسباب غير مباشرة للاحتلال

المشاكل الاقتصادية والسياسية التي عانت منها فرنسا داخليًا قبل احتلال الجزائر فلجأت لاحتلال أراضي خارجها لصرف النظر عن تلك المشكلات.

طمع فرنسا في الخير الموجود في دولة الجزائر وثرواتها، كما ان الجزائر تأخرت في سداد ديونها والتي تتمثل في كميات القمح التياستوردتها من فرنسا.

قيام الداي الجزائري بهدم حصون المؤسسات الفرنسية في الساحل الشرقي الجزائري والتي كانت مخصصة لصيد المرجان البحري، لأنه كان يرغب في إنهاء عمليات الاحتكار لصيد المرجان.

كان أيضا لموقع الجزائر نصيب كبير فهي موقعها استراتيجي بالنسبة إلى فرنسا، وهي بوابتها لاحتلال الغرب الأفريقي.