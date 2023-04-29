أحد العائدين من السودان: أنا مديون بحياتى للرئيس السيسي

أجرت قناة "القاهرة الإخبارية" لقاءات مع العائدين من السودان، والذين أعربوا عن سعادتهم بالوصول إلى مصر.

وقال أحد العائدين: "بشكر ربنا ثم الجميع وإخوتنا المسئولين عن الإجلاء، كانوا في قمة التفاهم والمسئولية وكل حاجة كانت في مواعيدها، شعرنا بالأمان عند دخول الطائرة إلى مصر".

فيما أعرب أحد العائدين إلى مصر من السودان عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "أول حاجة أشكر الرئيس السيسي، بعت طيران عشان يستقبلنا ودي حاجة كبيرة عندنا.. أنا مديون بحياتي وحياة أولادي للرئيس السيسي".

وتابع: "هناك حرب شديدة في السودان، ولم أشعر بالأمان إلا لما جيت مصر، شكرًا للدولة وللرئيس السيسي".