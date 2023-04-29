وفاة مدير إدارة كوبرى السلام بأزمة قلبية داخل مكتبه فى الإسماعيلية

توفى العميد شريف مصطفى مدير إدارة كوبرى السلام، التابع للإدارة العامة لشرطة محور قناة السويس بالقنطرة غرب نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بمكتبه، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.





تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من مستشفى أبو خليفة للطوارئ بوصول العميد شريف مصطفى مدير إدارة كوبرى السلام بالقنطرة غرب مصاب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته أثناء تواجده فى مكتبه بإدارة الكوبرى بالقنطرة غرب.



على الفور، انتقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وقيادات مديرية أمن الإسماعيلية، وقيادات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لإنهاء إجراءات تصريح الدفن.



وقال مصدر أمنى، إن المتوفى سيتم دفنه بمحافظة بورسعيد فور الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن.