رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على نشاط "طفل الميلاد"

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس اندريه زكي، أمس الجمعة، الاحتفال بمرور 10 سنوات على خدمة "طفل الميلاد" بمصر، والتي تقدم دعمها الملموس للأطفال المحتاجين، وذلك من خلال الكنائس الإنجيلية المحلية في مختلف محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور القس صفوت البياضي، الرئيس الإكرامي للطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفه الإنجيلية، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفه الإنجيلية، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وممثل لخدمة طفل الميلاد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقس سامي خليل، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور ليفون انجيان، المدير التنفيذي لخدمة طفل الميلاد بالشرق الأوسط، والأستاذ هاني الوجيه، منسق إقليمي لخدمة طفل الميلاد، وعدد من السادة أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

قدم رئيس الطائفة التهنئة للقس أكرم ناجى ممثل لخدمة طفل الميلاد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا النشاط الكبير لخدمة الأطفال في مصر، كما قال زكي خلال كلمته في الاحتفال: "رسالتنا هي رسالة السلام بكل أشكاله، والله موجود وسطنا ويأتي وسط الأبواب المغلقة، ليؤكد قدرته وسلطانه، ويمنحنا السلام والطمأنينة".