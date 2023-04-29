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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل جديدة.. تحيد هوية جثة عثر عليها بالطريق الدائري غرب الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تم الكشف عن معلومات جديدة في حادث العثور على جثة طفل ملقاة في أحد المباني تحت الإنشاء بالطريق الدائري غرب الغردقة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية التي يجريها فريق بحث تشكيله الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، أن المجني عليه يبلغ من العمر 14 عاما ويدعى "يوسف. ا. ا"، وهو مقيم بمنطقة زرزارة بالغردقة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بلاغاً بالعثور على الجثة يوم الجمعة الماضي، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة وإيداعها المشرحة تم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات وكشف غموض الواقعة.

 

ويعمل فريق البحث الآن على الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد أسباب وفاة الطفل يوسف وسوف يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة حال توفرها.

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