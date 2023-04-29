تفاصيل جديدة.. تحيد هوية جثة عثر عليها بالطريق الدائري غرب الغردقة

تم الكشف عن معلومات جديدة في حادث العثور على جثة طفل ملقاة في أحد المباني تحت الإنشاء بالطريق الدائري غرب الغردقة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية التي يجريها فريق بحث تشكيله الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، أن المجني عليه يبلغ من العمر 14 عاما ويدعى "يوسف. ا. ا"، وهو مقيم بمنطقة زرزارة بالغردقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بلاغاً بالعثور على الجثة يوم الجمعة الماضي، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة وإيداعها المشرحة تم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات وكشف غموض الواقعة.

ويعمل فريق البحث الآن على الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد أسباب وفاة الطفل يوسف وسوف يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة حال توفرها.