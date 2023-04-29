البابا تواضروس: نرفض تأسيس أي أحزاب تابعة للكنيسة

قال البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة بدأت في إنشاء العديد من المستشفيات والمدارس في العديد من الدول، حيث أنها أسست أكبر مستشفى لعلاج الايدز في دولة كينيا.

وأكد البابا تواضروس الثاني، خلال اللقاء الذي جمعه، مع محرري الملف القبطي بالمقر البابوى بالقاهرة، قائلا: فنحن نخدم الوطن بعيدا عن السياسة، لذلك نرفض تأسيس اى أحزاب تابعة للكنيسة.

وتابع: أن الكنيسة بنت الوطن وخادمة للوطن ولكنها لا تعمل في السياسة، وأن المشاركة في الانتخابات أو وضع مواد الدستور هى تعد أعمال وطنية، وأنها تخدم المجتمع من خلال بناء مدارس أو مستشفيات أو تبنى مبادرات اجتماعية وخدمية، لافتا إلى أن عدد المسيحيين في مصر يقارب 15 مليون مواطن، وأن عدد أبنائها في المهجر يقارب مليونى مواطن منتشرين في أكثر من 100 دولة.

وأوضح البابا تواضروس، أن الكنيسة دورها أن تجمع الناس وأنها حفظتهم من الذوبان في المجتمعات الغربية، وهى أكبر خدمة قدمتها الكنيسة للوطن، ولذلك تعتبر الكنيسة الشعبية في اى مكان بمثابة سفارة لمصر، ومنذ عهد البابا شنوده نحرص في كل زيارة على زيارة السفارة المصرية في اى دولة نزورها.