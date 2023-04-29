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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر استيراد الحبوب.. أوكرانيا تحتج لدى بولندا والاتحاد الأوروبي

أوكرانيا تحتج لدى
أوكرانيا تحتج لدى بولندا والاتحاد الأوروبي

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، إنها قدمت مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، أمس الجمعة، تصف تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه "غير مقبول جملة وتفصيلًا".

وأضافت الوزارة أن "مثل هذه القيود، مهما كان مبررها، لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة".

وتابع البيان أن "هناك أُسسًا قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا، ورومانيا، والمجر، وسلوفاكيا، وبلغاريا، فضلًا عن استمرار الصادرات دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي".

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