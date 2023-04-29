عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد إنجازات حياة كريمة بـ4 قرى والمشروعات التنموية والخدمية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار المهندسين والعمال في مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال جولة ميدانية اليوم داخل قرى ( نهطاي، سندبسط، الغريب وتفهنا العزب).

محافظ الغربية يقدم العزاء في وكيل النائب العام ببسيون.. صور

وخلال الجولة تفقد المحافظ في قرية نهطاي (مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة، مركز الشباب، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، الحماية المدنية، نقطة الشرطة)، كما تفقد السوق النموذجي والموقف النموذجي إلى جانب تفقد مركز طب الأسرة، وحدة الإسعاف ومحطة مياه الشرب واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد محطة المعالجة والنقطة الوسيطة  بمدينة زفتى.

تعالى شوف أختك | صدمة في جريمة قتل عروس طنطا يكشفها عمّها

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة في قرية سندبسط حيث تفقد سير العمل في مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، نقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعي ومحطة مياه الشرب، واختتمت الجولة بتفقد السوق النموذجي والحماية المدنية بالقرية.

وتابع رحمي جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريب كما تفقد مشروعات مجمع الخدمات الحكومية، السنترال، خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الوحدة الاجتماعية، مدرسة تفهنا العزب الثانوية، مدرسة وحدة تفهنا العزب الابتدائية، كتابك، مركز الشباب، مكتب البريد، مركز تنمية الأسرة، مركز طب الأسرة، نقطة الحماية المدنية، نقطة الإسعاف ،السوق النموذجي والموقف النموذجي.

زراعة الغربية: منظومة كارت الفلاح تحد من صرف الأسمدة دون وجه حق


في سياق آخر تفقد المحافظ مشروعات رصف محور قناة طنطا الملاحية، وإنشاء محطة إنتاج البيض، وعمارات الإسكان الاجتماعي العجيزي، وكورنيش طنطا بداية من كوبري فاروق وحتى كوبري جيهان، كما تفقد مستشفى الأورام الجديد ومستشفى طنطا العام بسبرباي.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ ٨٨٦ مشروعا داخل (54) قرية و88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

IMG-20230429-WA0016
IMG-20230429-WA0016
IMG-20230429-WA0015
IMG-20230429-WA0015
IMG-20230429-WA0013
IMG-20230429-WA0013
IMG-20230429-WA0014
IMG-20230429-WA0014
IMG-20230429-WA0011
IMG-20230429-WA0011
IMG-20230429-WA0010
IMG-20230429-WA0010
IMG-20230429-WA0012
IMG-20230429-WA0012
IMG-20230429-WA0009
IMG-20230429-WA0009
محافظ الغربية الحماية المدنية المشروعات التنموية المبادرة الرئاسية شركة مياه الشرب والصرف الصحى الدكتور طارق رحمي شركة مياه الشرب محطة مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي مركز زفتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

تملكه هوى مسعور.. حيثيات تأييد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

ننشر جداول امتحانات نهاية العام للشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس الغربية.. صور

ترشيحاتنا

إدارج على قوائم الإرهاب ومراقبة 5 سنوات.. قرار عاجل ضد معتز مطر

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع تختصر نصف وقت الرحلات بين المحافظات

تجار ذهب يطالبون بإنشاء جهة حكومية لضبط تسعير المعدن الاصفر

زيادة عدد المدارس بشمال سيناء 10 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

المالية: فرض 15% حد أدنى من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات مستحقات ضريبية

كورونا لم ينته.. متحور جديد يجبر البشر على ارتداء الكمامات من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها.. سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

أقل فى السعر .. طريقة عمل تورتة الكريم شانتى بالكيكة المشكلة

هاني الناظر يفجر مفاجأة.. تصرف شائع يؤدي للإصابة بسرطان الجلد

رواتب مجزية وتأمين إجتماعي| وظائف خالية بمحافظة القاهرة لهذه الكليات.. الحق الفرصة

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ