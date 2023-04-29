محافظ الغربية يتفقد إنجازات حياة كريمة بـ4 قرى والمشروعات التنموية والخدمية بطنطا

اطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار المهندسين والعمال في مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال جولة ميدانية اليوم داخل قرى ( نهطاي، سندبسط، الغريب وتفهنا العزب).

وخلال الجولة تفقد المحافظ في قرية نهطاي (مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة، مركز الشباب، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، الحماية المدنية، نقطة الشرطة)، كما تفقد السوق النموذجي والموقف النموذجي إلى جانب تفقد مركز طب الأسرة، وحدة الإسعاف ومحطة مياه الشرب واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد محطة المعالجة والنقطة الوسيطة بمدينة زفتى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة في قرية سندبسط حيث تفقد سير العمل في مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، نقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعي ومحطة مياه الشرب، واختتمت الجولة بتفقد السوق النموذجي والحماية المدنية بالقرية.

وتابع رحمي جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريب كما تفقد مشروعات مجمع الخدمات الحكومية، السنترال، خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الوحدة الاجتماعية، مدرسة تفهنا العزب الثانوية، مدرسة وحدة تفهنا العزب الابتدائية، كتابك، مركز الشباب، مكتب البريد، مركز تنمية الأسرة، مركز طب الأسرة، نقطة الحماية المدنية، نقطة الإسعاف ،السوق النموذجي والموقف النموذجي.



في سياق آخر تفقد المحافظ مشروعات رصف محور قناة طنطا الملاحية، وإنشاء محطة إنتاج البيض، وعمارات الإسكان الاجتماعي العجيزي، وكورنيش طنطا بداية من كوبري فاروق وحتى كوبري جيهان، كما تفقد مستشفى الأورام الجديد ومستشفى طنطا العام بسبرباي.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ ٨٨٦ مشروعا داخل (54) قرية و88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

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