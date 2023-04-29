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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منذ بدء موسم الحصاد والتوريد

محافظ بني سويف: استلام أكثر من 7 آلاف طن من القمح بالصوامع والشون

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم استلام 1817 طنا من الأقماح المحلية بالصوامع والشون، ليصل إجمالي ما تم توريده" منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم " إلى 7 آلاف و164 طن، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام  التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأكد  المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية  لأعمال التوريد ولضمان  جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ،بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولًا بأول، موجهًا بإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة، وآليات التعامل السريع والإيجابي مع أية مواقف طارئة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بلغت 126 ألف و155 فداناً، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة،،على مستوى قرى ومراكز  المحافظة.

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