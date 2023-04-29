تحذير.. غرامة 50 جنيها لملاك ومستأجري العقارات حال القيام بهذه الأفعال

وفقا للقانون ..

التسبب في إحداث الضرر للبيئة من قبل المواطنين سواء من خلال إتلاف الأشياء أو التأثير علي مستوي الراحة و الصحة العامة للسكان، من أهم الأمور التي حرص قانون العقوبات علي مناقشتها من خلال تحديد عددا من الأفعال التي يتم ارتكابها وتعتبر مخالفات قانونية تستوجب توقيع غرامة مالية علي المخالف ..حيث نستعرض أبرزها في النقاط التالية.

غرامة 25 جنيه لهذه الأفعال

ونصت المادة (379) علي أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

- من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

- من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

- من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

- من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.

غرامة 50 جنيه لهذه الأفعال

وعاقبت المادة (378) بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

- من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.

- من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.

- من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.

- من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.

- من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.

- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.

- من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.

- من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

- من ابتدر إنساناً بسب غير علني.