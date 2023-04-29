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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية للفنان قيس عبد الفتاح بعد خروجه من المستشفى..خاص

قيس عبد الفتاح
قيس عبد الفتاح

كشف الفنان قيس عبد الفتاح في تصريح خاص لصدى البلد ؛ عن تطورات حالته الصحية بعد خروجة من المستشفي .

وقال قيس ان حالته تحسنت كما   أنَّه سيذهب إلى الإذاعة المصرية اليوم لتسجيل حلقات من المسلسل الإذاعي الشهير «عائلة مرزوق».


قيس عبد الفتاح:

نشر الفنان قيس عبد الفتاح صورة له اثناء إجرائه اشعة رنين بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتب: “أشعة الرنين معاناه بكل المقاييس وبشكر ربى انه ساعدني على أكملها معاناه بكل المقاييس بس كان لابد من عملها نشكر ربنا فى كل شيء”.

 

أحد أصدقاء الفنان قيس عبد الفتاح -على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- صورة له من داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.


وكتب صديق الفنان قيس عبد الفتاح: «أستاذى وأخى وصديقى الحبيب الغالى الفنان القدير أستاذ قيس عبد الفتاح، يمر بوعكة صحية حيث يتلقى العلاج والرعاية الطبية بمستشفى السلام الدولى بالقاهرة».

وأضاف صديق قيس عبد الفتاح: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما بإذن الله تعالى ياااااااارب».

قيس عبد الفتاح وتطورات حالته

وكتب حساب فيس عبد الفتاح، منشور كشف من خلاله تطورات حالته الصحية: «فى انتظار عمل الإيكو على القلب»، لتنهال عليه الدعوات بالشفاء العاجل

قيس عبد الفتاح الفنان قيس عبد الفتاح

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