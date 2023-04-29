برلماني: الحوار الوطني فرصة جيدة لطرح وتناول القضايا المجتمعية

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني تعد أحد أنواع الديمقراطية الشعبية، لأنه يمثل فرصة جيدة لنا كقوى سياسية لكي نقول للمواطن المصري أنت مسموع، وصوتك واصل، وطلباتك مجابة، والدولة المصرية تهتم بك اهتمامًا مباشرًا، ليس فقط من خلال الأدوات الحكومية، بل أنت شخصيًا تستطيع تقديم مقترحاتك والدولة على أتم الاستعداد لتلبية ذلك.

أضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إعدادًا جيدًا للغاية بذلته الأمانة الفنية للحوار الوطني، متابعًا أنه سيتم العمل على الخروج بنتائج ومخرجات منضبطة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الاستجابة لكل طلبات الشعب المصري طالما هناك اتفاق وإجماع عليها.

أوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تشجع على الاستثمار الخاص بشكل غير مسبوق، إذ قامت بالعديد من المشروعات الضخمة لتهيئة الجو المناسب لذلك من حيث تهيئة الطرق العامة وإنشاءات البينة التحتية، فضلًا عن إطلاق العديد من المناطق الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية إطلاق الرخصة الذهبية.