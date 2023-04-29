السودان.. إعلان حالة الطوارئ بولاية القضارف لمدة شهر

أصدر والي القضارف السودانية محمد عبدالرحمن محجوب، اليوم السبت، أمرًا باعلان حالة الطوارئ بولايته لمدة شهر.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، نص الأمر على حظر وتخزين أو بيع أو نقل السلع الاستراتيجية أو المحروقات البترولية إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة ومنع احتكار السلع الاستراتيجية أو المحروقات، بقصد التكسب من ورائها ورفع أسعارها، ما يؤدي إلى دفع غرامة بقيمة خمسمائة ألف جنيه وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة بقيمة مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن بمدة لا تتجاوز عن الخمس سنوات ومصادر الكميات المضبوطة من السلع الاستراتيجية والبترولية ومصادرة الوسيلة المستخدمة في النقل لصالح حكومة القضارف.

وتشمل هذه السلع العابرة للولاية وفي حالة عدم إبراز التصديق يعتبر تهريب ويحظر على أي شخص إخفاء أو تخزين أو نقل الأسلحة النارية بقصد تدريبها أو استخدامها دون إذن أو استخدام من الجهات المختصة وكل من يخالف ذلك يعاقب بالغرامة خمسمائة ألف جنيه أو السجن لمدة لا تتجاوز تلاث سنوات أو العقوبتين معًا.

وفي حالة تكرار المخالفة يتم دفع غرامة بمبلغ مليون جنيه والسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات أو العقوبتين معًا.