طالب بطل ينقذ زملائه من الموت بعد فقدان سائقة حافلة مدرسية وعيها | فيديو

أنقذ طالب بطل في الصف السابع حياة زملائه في الفصل بعد أن سيطر على حافلة مدرسية عندما فقدت السائقة وعيها خلف عجلة القيادة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كان ديلون ريفز ، 13 عامًا ، في طريقه إلى منزله من مدرسة كارتر الإعدادية في وارن ، ماساتشوستس ، مع 66 طالبًا آخر عندما أصيبت سائقة الحافلة بدوار في رأسها وفقدت الوعي .

وأظهرت لقطات للمراقبة السائقة وهي تخطر الآخرين عبر جهاز الراديو الخاص بها بأنها شعرت "بالدوار" وأنها على وشك التوقف.

قبل أن تتمكن من التوقف ، بدأت السائقة بعد ذلك في الاهتزاز قبل أن تنهار على عجلة القيادة.

لعدة ثوانٍ ، استمرت الحافلة ببطء في خط مستقيم حتى اندفع ريفز إلى الأمام لتولي السيطرة، و سرعان ما وجد الطالب الشجاع دواسة الفرامل وأوقف الحافلة في شارع الماسونية.

كما تم نقل سائق الحافلة إلى مستشفى محلي حيث لا تزال تحت الرعاية، بينما عقد مسؤولو مدرسة وارين الموحدة مؤتمرا صحفيا للإشادة بعمل ريفز البطولي.