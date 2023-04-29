كرم ربنا| أحمد موسى: مفيض توشكى به كميات مياه محصلتش من 30 سنة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مفيض توشكى به كميات مياه كبيرة بشكل لم يحدث منذ 20 أو 30 عاما، مضيفا:" كرم ربنا ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إثيوبيا تستغل السد سياسيا ولكنه لن يحقق أي منافع للشعب الإثيوبي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إثيوبيا لديها مشكلة ولم تقم حتى الآن بتوليد أي كهرباء من سد النهضة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك أزمات داخلية لن تنتهي داخل إثيوبيا تطال رئيس وزرائها".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر لها حقوق في مياه النيل ولن تتخلى عنها، ومصر تستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية للحفاظ على حقوقها ".