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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ بسنت حميدة ومهند طارق لنتائجهما المتميزة بألعاب القوى والخماسي الحديث

صدى البلد

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى بسنت حميدة لتحقيقها المركز الثاني في مسابقات 100 متر برقم (11.09) والمركز الثالث في 200 برقم (22.76) في ملتقي الجائزة المبري لالعاب القوى الذهبي ببتسوانا.

كما هنّأ وزير الرياضة مهند طارق لفوزه بفضية كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر برصيد 1530 نقطة، وبفارق 4 نقاط علي الميدالية الذهبية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التي يتم العمل وفقا لها، فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا في مختلف اللعبات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشياً مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

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