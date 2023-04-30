آخر موعد للتقدم لجائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 

أعلنت مؤسسة جائزة الأمير ماهيدول برعاية ملكية عن جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي “جد الملك الحالي زاما العاشر” تحت عنوان (Prince Mahidol Award 2023)، وذلك في مجالي الطب والصحة العامة، حيث تقدم الجائزة للمؤسسات او الأفراد أو مجموعات العمل الذين لديهم إسهامات متميزة في هذين المجالين، وتبلغ قيمة الجائزة 100.000 دولار أمريكى.

لمزيد من المعلومات: يرجي زيارة موقع الجائزة على الرابط

http://www.princemahidolaward.org/nomination-submission/

• آخر موعد للتقدم هو 31/5/2023.

وفي هذا الاطار اوضحت جامعة عين شمس يمكن المشاركة في الحائزة عن طريق التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply