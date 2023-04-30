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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفرصة الأخيرة لتسجيل المواد الإضافية بتجارة القاهرة اليوم

صدى البلد

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن موعد تسجيل المواد الاضافيه للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال شحاتة إن كلية التجارة بجامعة القاهرة أعلنت استمرار فتح باب التسجيل المواد الإضافية لجميع الفرق المختلفة بالكلية، موضحة أن الحد الأقصى للتسجيل مادتان لجميع الفرق الدراسية بالكلية ما عدا الفرقة الرابعة يتاح التسجيل فيها إلى 7 مواد.

وأشار إلى أن الكلية سوف تستمر في تسجيل المواد الإضافية لجميع الفرق المختلفة بالكلية حتي يوم الأحد 30 أبريل.

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جامعة القاهرة

على الجانب الأخر،  شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في زيارة ميدانية إلى مشروع المعهد القومي للأورام الجديد (مستشفى 500 500) بمدينة الشيخ زايد، للاطلاع على معدلات الإنجاز في أعمال التطوير والإنشاءات التي تمت بها.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها جامعة القاهرة لطلابها إلى المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية لاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتعريف الطلاب بالمشروعات التنموية القومية العملاقة التي من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.

وخلال الزيارة، اطلع طلاب جامعة القاهرة على أهمية ودور مستشفى 500 500 المستقبلي في علاج أورام السرطان؛ وحجم التطور الكبير في إنجاز المشروع حيث يعد المستشفى إضافة بالغة الأهمية للصروح الطبية بجامعة القاهرة وتقديم خدماته لعلاج مختلف أنواع الأورام ولجميع الأعمار لتوفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

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