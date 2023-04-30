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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: سعر توريد أردب القمح وصل لـ 1500 جنيه.. فيديو

توريد القمح
توريد القمح

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن السلع التي سيتم زيادة سعرها داخل منظومة التموين، من أجل توافرها للمواطنين بشكل مستمر.

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وأضاف "إبراهيم عشماوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن الزيادة في الأسعار ستكون علي مراحل تدريجياً وليس مرة واحدة، مشيراً إلى أن بعد زيادة الأسعار لن تكون  مثل الأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، أن سعر توريد القمح للوزارة وصل لـ 1500 جنيه للإدرب الواحد، مشيراً إلى أن سعر توريد القمح داخل مصر أعلى من سعر الاستيراد من الخارج.

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