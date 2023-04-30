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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

نادي أدب ثقافة النصر ببورسعيد يحتفي بذكرى تحرير سيناء ونشأة المدينة الباسلة

صدى البلد

نظم نادي أدب بيت ثقافة النصر ببورسعيد لقاء ثقافيا بمركز شباب الزهور ببورسعيد، احتفاء بذكرى 41 عاما على تحرير سيناء مع جلاء آخر جندي إسرائيلي في 25 أبريل عام 1982، واحتفاء بذكرى 164 عاما على نشأة بورسعيد، ضمن فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى تحرير سيناء.

أدار اللقاء القاص صلاح عنتر، وشارك به الأديب والإعلامي محمد خضير، حيث تناول تاريخ حفر قناة السويس في 25 أبريل عام 1859 ميلادية، متطرقا للمشروع الذي وضع في عام 1840 لشق قناة مستقيمة بين البحرين المتوسط والأحمر لأنه أقصر وأقل تكلفة، وأكثر ملائمة لأوروبا واحتياجات تجارتها، وأشار لإصدار الخديوي سعيد فرمان الامتياز الأول في 30 نوفمبر 1854، والامتياز الثاني في 5 يناير 1856 وجدد فيه منح الفرنسي فرديناند ديليسبس امتياز حفر القناة، كما تناول كثيرا من القضايا والنقاط التي تخص أهم ممر مائي في العالم.                                                                                        
 

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وتناول الأديب والشاعر جمال المناخلي لمحات من الصراع على منطقة القناة ابتداء من العدوان الثلاثي الغاشم على مصر ودور المقاومة الشعبية في مواجهته، ثم نكسة 1967 ورحلة الصمود والتصدي والردع وحرب الاستنزاف، ثم العبور العظيم في السادس من أكتوبر عام 1973، 

واتفاقية السلام في كامب ديفيد وجلاء آخر جندي إسرائيلي 1982 ورفع العلم المصري في العريش، ثم بعد ذلك عودة طابا إلى الوطن بالتحكيم الدولي في 15 مارس عام 1989، وتخلل المناقشات مداخلات لكل من الشاعر السيد السمري، والشاعر محمد حجازي، والقاص جمال عبد الله قاسم رئيس النادي، كما تم إلقاء بعض القصائد الشعرية التي تتوافق مع المناسبة للشعراء إبراهيم الدسوقي الغباري، وإبراهيم الشبراوي، وجمال المناخلي.

                                                                             
الفعاليات نظمها فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي، ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي في سياق برامج هيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد تحرير سيناء.

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