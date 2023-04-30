دويدار: الزمالك منح كهربا أكبر من حجمه.. وعلى الزمالك الفوز ببطولة السوبر

رفض أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، فكرة انسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا ضد انسحاب الزمالك من مباراة السوبر، وموضوع كهربا زاد جدا.. وكل ما أفتح قناة الزمالك ألاقيهم بيتكلموا على كهربا".



وأضاف: "الزمالك لازم يدير المشكلة في صمت، كهربا ليس عقدة لنادي الزمالك، هو فقط لاعب مميز في الأهلي".



واختتم: "احنا كدة بندي كهربا أكبر من حجمه بكثير، وبطولة السوبر لابد الزمالك يكسبها، لأنها بطولة وليست مباراة شرفية، الزمالك لو كسب الأهلي في السوبر ستكون دفعة قوية جدا للمدرب الجديد".