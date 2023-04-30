عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: الزمالك منح كهربا أكبر من حجمه.. وعلى الزمالك الفوز ببطولة السوبر

الاهلي
الاهلي

رفض أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، فكرة انسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.
 

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا ضد انسحاب الزمالك من مباراة السوبر، وموضوع كهربا زاد جدا.. وكل ما أفتح قناة الزمالك ألاقيهم بيتكلموا على كهربا". 
 

وأضاف: "الزمالك لازم يدير المشكلة في صمت، كهربا ليس عقدة لنادي الزمالك، هو فقط لاعب مميز في الأهلي".
 

واختتم: "احنا كدة بندي كهربا أكبر من حجمه بكثير، وبطولة السوبر لابد الزمالك يكسبها، لأنها بطولة وليست مباراة شرفية، الزمالك لو كسب الأهلي في السوبر ستكون دفعة قوية جدا للمدرب الجديد".

احمد دويدار الزمالك السوبر المصري الأهلى كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

ترشيحاتنا

دويدار: الزمالك منح كهربا أكبر من حجمه.. وعلى الزمالك الفوز ببطولة السوبر

المفوضية الأوروبية تتوصل إلى اتفاق في أزمة واردات الحبوب الأوكرانية

أهم الأخبار| وفاة أشهر مشجعات الرجاء.. موقف الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور.. أسعار الحديد تتراجع والأرصاد تحذر المواطنين

إعجاز يفوق قدرة البشر.. التوصل لطريقة بناء الأهرامات|تابع

51 يومًا .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

بدء حجز سكن لكل المصريين اليوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إدمان القمار.. مسن صيني يختطف حفيدته ويطلب فدية من ابنته

يوم تاريخي للأمة الأمريكية.. ذكرى تنصيب جورج واشنطن

في عيد ميلاده الـ81.. الشاعر زين العابدين فؤاد يحكي ذكرياته مع ياسر عرفات وأحمد فؤاد نجم|حوار

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

فيديو

مصرية وسوداني.. حفل زفاف يجمع بين أبناء وادي النيل في قلب القاهرة

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ