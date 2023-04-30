الكشف على 7050 حالة مرضية في قافلة طبية بالعريش



قدمت القافلة الطبية لجامعة العريش محافظة شمال سيناء، خدماتها للمواطنين بمدينة العريش بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم على مدى يومين لنحو 7050 حالة مرضية.

وقال الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، إن القافلة الطبية للجامعة انطلقت لخدمة أهالى سيناء في ذكرى تحرير سيناء الحبيبة في جميع التخصصات الطبية، وعمل جميع الكشوفات الطبية والأشعة والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لأهالى سيناء.

وقد أشرف على القافلة من جامعة العريش كل من: الدكتور عبد المقصود عبد القادر منسق القوافل بالجامعة ،و الدكتور سليمان على حسن المشرف على شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة العريش والمشرف الطبي على القافلة ، والدكتور أحمد الشعراوى المنسق المساعد للقوافل الطبية بالجامعة ، وممثلي قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش .

مسيرة النهضة التنموية:

وأكد الدكتور رئيس الجامعة على أن القوافل مجهزة بأحدث الامكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصة بالجامعة .. كما أكد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء.



وأعلن الدكتور رئيس الجامعة أن الجامعة دائما توالى القوافل الطبية في العديد من مركز وقرى محافظة شمال سيناء مثل قرية الكرامة والشيخ زويد والسكاسكة والميدان وقرية الخربة وقرية السادات .



