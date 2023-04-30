هطول أمطار رعدية.. السعودية تحذّر من الطقس على أنحاء المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد .

وذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

