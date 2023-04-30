قافلة طبية بمركز بئر العبد للكشف على المواطنين مجانا

ينظم مستشفى بئر العبد النموذجى بمحافظة شمال سيناء ، قافلة طبية بمدينة بئر العبد لتقديم الخدمات العلاجية وتوقيع الكشف الطبي، وتوفير العلاج اللازم للمترددين على القافلة مجانا .. في إطار احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.



العلاج بالمجان

وقال الدكتور تامر حمدى أحمد، مدير عام المستشفى، إن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية في بئر العبد، و تبدأ عملها اعتبارا من اليوم الأحد ،وحتى يوم الأربعاء المقبل، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان ..حيث تمارس القافلة عملها اليوم الأحد بقرية قاطية.. وغدا الاثنين بقرية نجيلة، ويوم الثلاثاء بقرية بالوظة، وتختتم يوم الأربعاء المقبل بمستشفى بئر العبد النموذجي.

وأضاف مدير المستشفى، أن القافلة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم تخصصات: الجراحة العامة، العظام، الباطنة العامة، الجلدية، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، والمسالك البولية.. الى جانب الأشعة وطب الأسرة.