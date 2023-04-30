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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يكشف سر وفاة الشباب بالجلطات القلبية

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، علي صفحته بالفيسبوك  سر وفاة الشباب بالجلطات القلبية.

وقال د. شعبان: "الضغط المرتفع والسكر والكولسترول، والسمنة والوزن الزيادة، والتدخين، وعدم، وممارسة الرياضة عوامل تقليدية للإصابة بأزمات القلب والشرايين والسكتات الدماغية.

وأضاف أن هناك عوامل خطر مكتشفة حديثا تؤدي للإصابة بأزمات القلب:١- الحالات المصحوبة بالتهاب عام في الجسم Systemic inflammation*النقرس - ارتفاع اليوريك اسيد uric acidالمرضى الذين عانوا من اندلاع النقرس مؤخرًا تزداد لديهم احتمالية التعرض لمشكلة في القلب والأوعية الدمويةمثل احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية.- أمراض المناعة- روماتويد المفاصل والذئبة الحمراءالمرضى الذين يعانون من إحدى هاتين الحالتين أو كلتيهما أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر أو المبكر للغاية.- مرض التهاب الأمعاء (مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)زادت احتمالات إصابة المرضى المصابين بهذا المرض بمرض الشريان التاجي.

مفاصل الأوعية الدموية التهاب القولون السكتة الدماغية الدكتور جمال شعبان لسكتة الدماغية والسكتات الدماغية مرض الشريان التاجي الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

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