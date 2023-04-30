جمال شعبان يكشف سر وفاة الشباب بالجلطات القلبية

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، علي صفحته بالفيسبوك سر وفاة الشباب بالجلطات القلبية.

وقال د. شعبان: "الضغط المرتفع والسكر والكولسترول، والسمنة والوزن الزيادة، والتدخين، وعدم، وممارسة الرياضة عوامل تقليدية للإصابة بأزمات القلب والشرايين والسكتات الدماغية.

وأضاف أن هناك عوامل خطر مكتشفة حديثا تؤدي للإصابة بأزمات القلب:١- الحالات المصحوبة بالتهاب عام في الجسم Systemic inflammation*النقرس - ارتفاع اليوريك اسيد uric acidالمرضى الذين عانوا من اندلاع النقرس مؤخرًا تزداد لديهم احتمالية التعرض لمشكلة في القلب والأوعية الدمويةمثل احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية.- أمراض المناعة- روماتويد المفاصل والذئبة الحمراءالمرضى الذين يعانون من إحدى هاتين الحالتين أو كلتيهما أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر أو المبكر للغاية.- مرض التهاب الأمعاء (مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)زادت احتمالات إصابة المرضى المصابين بهذا المرض بمرض الشريان التاجي.